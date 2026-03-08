◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は大関経験者の西8枚目・正代（34＝時津風部屋）を押し出し、ご当所で白星スタートを切った。立ち合いは踏み込んだ正代が左をのぞかせた。宇良は慌てず低い体勢を保ちながら右でおっつけ、頭をつけて逆襲。正面から圧力を加え続け、そのまま押し出した。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱