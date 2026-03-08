野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組で、日本代表「侍ジャパン」は８日、東京ドームで豪州と対戦する。この試合は天皇陛下が観戦される「天覧試合」となる予定だ。（デジタル編集部）そもそも「天覧試合」とは何か。天覧試合とは、天皇陛下が直接ご覧になるスポーツや武道などの試合のことを指す。宮内庁によると、野球の国際試合の天覧試合は、１９６６年１１月に昭和天皇が香淳皇后と全日