◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第2節 日本11-0インド（日本時間7日、オーストラリア）ハットトリックを達成した宮澤ひなた選手と植木理子選手が、11得点で快勝しノックアウトステージ進出を決めた一戦を振り返りました。この日のなでしこジャパンは立ち上がりから主導権を握ると、前半4分に山本柚月選手の代表初ゴールで先制。さらに13分には長谷川唯選手、20分と35分には宮澤選手が決め4点目