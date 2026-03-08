ＷＢＣの韓国代表は８日、東京ドームでの台湾戦で延長１０回に４―５で惜敗。１次ラウンドＣ組で１勝２敗となり、４大会ぶりの８強入りが厳しい状況となった。シーソーゲームとなった中、韓国は１点を追う８回二死一塁からキム・ドヨンの適時二塁打で同点。しかし、無死二塁から始まるタイブレークとなった１０回に無死一、三塁の場面でスクイズを決められ、決勝点を奪われた。前日７日は前回大会覇者の日本代表から３点を先制