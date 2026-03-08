骨折を押して代走出場、決勝のホームを踏んだ主将がベンチで涙■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは8日、東京ドームで行われ、チャイニーズ・タイペイ代表が延長タイブレークの末に韓国代表を5-4で下した。指を骨折していながら代走で出場し、劇的な決勝のホームを踏んだ主将のチェン・ジェシェン外野手が試合後に大号泣。その姿や言葉