フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、女子フリーで島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。岡万佑子（木下アカデミー）は合計197.17点で銅メダル。日本勢がダブル表彰台となる中、ショートプログラム（SP）24位から逆襲して10位に入った岡田芽依（名東FSC）にも注目が集まった。15歳の岡