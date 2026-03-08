プッチンプリン（江崎グリコ）と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」が初めてコラボレーションする「みんなともだち♬♩みんなで“プッチン”キャンペーン」が、4月1日（水）から始まる。「みんなともだち♬♩みんなで“プッチン”キャンペーン」4月1日（水）から今回はデビュー30周年を迎えるポムポムプリンとのコラボレーションで、オリジナルグッズが当たるキャンペーンや、限定パッケージ