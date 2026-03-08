【モデルプレス＝2026/03/08】女優でモデルの生見愛瑠が3月7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストをのぞかせた黒ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「究極の美」ウエストチラリの黒ドレス姿◆生見愛瑠、生誕祭で美ウエストちらり3月6日に誕生日を迎えた生見は「24歳！」と報告。「本日は生誕祭でしたっ」と、自身の誕生日イベントを振り返り、「めるるずと過ごせて幸せな年になりそう ありがとうご