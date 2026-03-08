1次ラウンド・プールC韓国―台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が台湾に延長10回タイブレークの末に4-5で敗れた。対戦成績を1勝2敗とし、1次ラウンド突破が黄信号となった。現地で取材する編集部記者は試合後、韓国メディアから「オーストラリアに勝ってくれ」と懇願された。無常な結末だった。先制されながら、1-2の6回に1番キム・ドヨンが左翼バルコニー席に飛び