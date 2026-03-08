1次ラウンド・プールC豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第3戦のオーストラリア戦に臨む。試合前にはフリー打撃に大谷翔平（ドジャース）が3日連続で登場した。大谷は前日に引き続き村上宗隆らとともに練習。打席に立つと、初球から柵越え。さらに、右中間の看板を超え、照明のすぐ下まで届く特大弾を放つと、今度は照明に当ててみせ