◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリア代表のデービット・ニルソン監督が、試合前の公式会見に臨んだ。同代表は現在２連勝している。００年には登録名「ディンゴ」で中日に在籍し、侍ジャパンの井端監督とも同僚だった指揮官は「キーパーソンはいません。２連勝は非常に良い結果。打撃と守備がかみ合った結果」と連勝を分析している。無敗同士となる日本戦は「大一番」と位置づ