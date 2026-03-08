◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）は、東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）にはたきこみで敗れ、初日を飾れなかった。伯乃富士は場所前、師匠の伊勢ケ浜親方（横綱・照ノ富士）から暴行を受けたことが発覚。日本相撲協会から事情聴取され、同親方は今場所、休場となった。伯乃富士は先場所、左足を痛め、途中休場。前日、大阪市東成区の同部屋での稽古に合流した。