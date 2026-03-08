◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が、「天覧試合」となる１次ラウンド第３戦、オーストラリア戦（東京ドーム）を前にキャッチボールを行った。フリー打撃では１５スイングで９本のサク越え。右翼へ推定１５０メートルの特大アーチも放った。その後、キャッチボールに移り、二刀流調整を行った。今大会は「指名打者」として出場選手登録され