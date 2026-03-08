1番人気に推されたアドマイヤクワッズは3着。道中3番手から一度は伸び、最後はライヒスアドラーとの2着争いで首差競り負けたが、初挑戦の2000メートルで底力は示した。騎乗した坂井は「初めての1周競馬でも、何とか我慢して走ってくれました。リズム良く行けましたし、4コーナーの雰囲気は勝てるかなという感じだった」と切り出した。続けて「上位2頭に伸び負けしましたが、使って良くなると思いますし、前哨戦としてはいい走り