お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。沖縄への家族旅行を報告した。「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」と両親とともに沖縄に家族旅行に行ったことを明かし、1歳の愛娘とプールを楽しむ様子などを公開した。「耳が遠くなった2人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると