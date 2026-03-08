俳優の阿部亮平が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。阿部は三好三人衆の一人・石成友通を演じる。阿部の大河ドラマ出演は2年連続となり、戦国時代を舞台にした作品への参加は今回が初となる。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。阿部が演じる石成友通は、近畿で勢力を誇った三好氏の重臣で