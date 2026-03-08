◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5ー4韓国(8日、東京ドーム)韓国が1次リーグ第3戦でチャイニーズ・タイペイに1点差で敗れ、1勝2敗となりました。前日、日本代表・侍ジャパンに6-8で敗れた韓国はこの日チャイニーズ・タイペイと対戦。6回に2本目のホームランを打たれ、追いかける展開の中、6回裏にキム ドヨン選手の2ランホームランで逆転。8回に再び勝ち越しを許しますが、そのウラす