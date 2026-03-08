7日に桜の木が倒れ女性がけがをした東京・世田谷区の砧公園で、8日も別の木が倒れているのが見つかりました。8日正午ごろ、世田谷区にある砧公園の駐車場近くで「倒木している」と通報があり、公園の職員が確認したところ、車のそばで倒れている木が見つかりました。この倒木によるけが人はいませんでした。現場には、高さ10メートルを超えるほどの木が根元から倒れ横たわっていました。砧公園では7日にも桜の木が倒れ、70代の女性