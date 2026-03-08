3度目の復活は「3000台限定」です2026年3月5日、ホンダは4代目となる新型「インサイト」を初公開しました。日本では4年ぶりの復活ですが、新型はこれまでのハイブリッドカーからBEV（バッテリー式電気自動車）へと転身を図りました。どういった事情があるのでしょうか。【こっちも売ってほしい!?】これが新型インサイトと「デザイン違いの兄弟車」です（写真で見る）1999年に登場した初代インサイトは、ホンダが最先端の環境技