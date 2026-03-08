世界ジュニア選手権4連覇を飾り、涙を流す島田麻央(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニア・タリンで行われ、女子フリーで17歳の島田麻央が137.01点をマーク。ショートプログラム（SP）との合計208.91点で史上初となる4連覇を飾った。【動画】史上初の4連覇！島田麻央の美しいスピンをチェックフリーの点数が発表され、最終順位が確定した瞬間、島田は両手で顔を覆い、涙を流した