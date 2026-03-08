◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園球場）巨人・石塚裕惺内野手が「９番・ＤＨ」で２月２３日の楽天戦（那覇）以来、１３日ぶりにスタメン出場したが、２三振を含む４打数ノーヒットに終わった。スポーツ報知評論家の金村義明氏は、タイミングが取れずにスイングが小さくなっていることを指摘。ファームで打席に多く立ち、本来の打撃を取り戻すことを提言した。＊＊＊＊＊＊＊石塚は可能性を秘めた素晴らしい選手だ。