「おおさかシネマFESTIVAL2026」が8日、大阪市内で開かれ、「敵」で主演男優賞の長塚京三（80）らが表彰式に登壇した。穏やかな生活を送っていた独居老人の主人公・渡辺儀助の前に、ある日「敵」が現れるという、筒井康隆氏の小説「敵」を実写化した物語。12年ぶりに映画主演を務めた長塚は「老いと衰えがテーマ」と明かし、オファーがきた際に「渦中にいる自分が出なくてどうする」と快諾した。役について「まさにボクと同じ