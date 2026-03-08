◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）新入幕の西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）は、同１２枚目・朝乃山（高砂）を押し出し、白星スタートとした。藤青雲は、低い姿勢で押し込み、朝乃山が引くところに乗じて、勝利とした。「元大関ですし、過去２回負けているので、とてもうれしい」と声を弾ませた。藤青雲は熊本市出身。２０２１年春場所、初土俵。２３年夏場所で新十両。しかし、同年６月に右膝前十字靱帯損傷