タレントの畠中夢叶（20）が8日、東京・目黒消防署の一日署長を務めた。防火防災イベントに参加し、火災が発生したビルで逃げ遅れた人が複数いるという想定の演習に臨んだ。レスキュー隊やはしご隊による救助演技の最後に、延焼拡大した建物の屋上にいるレスキュー隊員に向けて指揮棒を振り、「緊急脱出、始め！」と大きな声で号令をかけた。ほかにも、初期消火訓練の体験なども行った。畠中は「消防のお仕事を生で見ること