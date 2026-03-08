ソフトバンク・小久保裕紀監督がオリックス戦（京セラＤ）が終了後、ＷＢＣ侍ジャパンで２試合８打数無安打１四球の近藤健介にエールを送った。「最後の佑京のプレーを見て寝ました」と、９回１死の周東のスーパーキャッチを含めて、７日の韓国戦をしっかりチェック。その上で「近藤が（大谷の後の２番の）しんどいところで打っていますけど。あそこ（同点の７回２死一、三塁）で四球をとるのが近藤であり。いつ打つかというよ