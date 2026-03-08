◆オープン戦オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督は、改めてソフトバンクの地力を実感した。２５年は７勝１６敗２分けだった天敵に、オープン戦とはいえ黒星スタート。完封負けの結果を受け止め「強いのは変わりないでしょうけどね。こっちも負けじとやっていきたい」と前を向いた。新外国人・シーモアがオープン戦の開幕から１２打席連続無安打。「（打席に）立って立っていって