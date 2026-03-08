◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）「3・27」開幕の前哨戦となった甲子園での巨人戦は1点差で敗れた。藤川球児監督は「今日のような試合がいい。反省はないが、課題はある」と失点につながったミスを修正することが必要だと語った。8回無死一、二塁での中飛で岡城の中継への送球が浮き、1死二、三塁とピンチを広げ、内野ゴロで失点。ルーキー岡城は9回無死一塁での中飛でのタッチアップを許した。藤川監督