【モデルプレス＝2026/03/08】元乃木坂46の伊藤かりんが3月7日、自身のInstagramを更新。西野七瀬らグループの元メンバーとのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元乃木坂46メンバーら「みんな可愛すぎる」平成プリ公開◆伊藤かりん、西野七瀬らとの“平成プリ”公開伊藤は「平成のプリクラ機の『姫と小悪魔』でプリクラ撮ってきたよ〜〜〜！」とつづり、プリクラを加工している様子と、できあがったプリクラを公開