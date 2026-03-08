ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」は8日の最終日12Rで優勝戦が行われ、山川美由紀（59＝香川）がインから堂々と押し切って1着。2024年9月23日の芦屋ヴィーナスシリーズ第13戦以来となる通算83回目の優勝を飾った（びわこでは11年4月6日以来4回目）。2着に桜本あゆみ、津田裕絵が大橋栄里佳の追い上げを振り切って3着に入り3連単＜1＞＜2＞＜3＞は1200円（2番人