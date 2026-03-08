アンジャッシュ・渡部建が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。初年度からエースとして大活躍し、２００７年にはポスティングシステムで米大リーグ、レッドソックスに移籍し日米で活躍した。渡部に印象的だった対戦打者を聞かれた松坂氏