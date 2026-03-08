今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本人最上位の2位に入った。優勝はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）の連覇となった。92年バルセロナ五輪で銀メダル、96年アトランタ五輪で銅メダルを獲得した有森裕子氏がレースを解説した。強風が吹き荒れていた悪条件を考えれば、各選手とも精いっぱい頑張ったと思います。当たり前ですが、佐藤