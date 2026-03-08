◇明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST―B第5節滋賀1―0熊本（2026年3月8日平和堂HATOスタジアム）J3に昇格したレイラック滋賀がJ参入ホーム初戦となったロアッソ熊本戦に1―0で勝利した。前半から熊本に押し込まれて、耐える展開が続く。後半14分、MF小泉隆斗（31）の右CKは跳ね返されたが、こぼれ球を拾って立て直す。MF北條真汰（24）のスルーパスで右サイドを抜けた小泉のクロスをDF西山大雅（26）が