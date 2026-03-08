武田一浩氏、9回の周東佑京の好守を絶賛■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）日本を救うビッグプレーだった。野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦に途中出場。9回の中堅守備でファインプレーを見せて、8-6の勝利に貢献した。8回、先頭の村上宗隆内野手が右前打で出塁。周東が代走に送られた。続く牧原大成内野手の打