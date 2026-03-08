豪州選手もスマホで撮影野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組オーストラリア戦に向け、フリー打撃を行った。右翼スタンド上部の照明を直撃する推定150メールの特大弾など、15スイングで9本の柵越えを放った。大谷が打撃ケージに向かうとスタンドのファンだけでなく、侍ジャパンのチームメートらがこの日も熱視線を送った。最初のターンで