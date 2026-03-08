豪州リーグで歴代1位の安打、本塁打、打点オーストラリア代表のティム・ケネリー内野手が、現役最後の舞台としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に挑む。39歳で4度目の出場。2018年から主将を務め、今大会を現役最後の大会と位置づけている。オーストラリアのウインターリーグ（ABL）で圧倒的な実績を築き、普段は消防士として働く異色のキャリアを持つベテランが、野球人生の集大成に挑む。シーズンオフには多くの