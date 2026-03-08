三浦知良を擁する福島ユナイテッドFCは３月８日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で、AC長野パルセイロとホームで対戦。４−２で勝利した。この一戦でカズはベンチ入り。同じく控えからのスタートとなった前節のジュビロ磐田戦では最後まで出番が訪れなかったが、今節は90＋３分から投入された。 開幕節のヴァンフォーレ甲府戦以来の出場となった59歳に、SNS上では「キターーー！」「ゴールが見たか