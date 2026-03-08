MLBではオープン戦が行われ、カブスの今永昇太投手とメッツの千賀滉大投手が先発で登場しました。今永投手はアスレチックス戦で、先頭から2者連続ヒットを許しピンチを招きますが、3者連続アウトで無失点で切り抜けます。2回に味方から2点の援護をもらいますが、今永投手は3回に2アウトからアスレチック打線につかまりタイムリーヒットで得点を与えると、続く打者に2ランホームランで逆転を許してしまいます。4回に2つのアウトをと