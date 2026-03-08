現役引退を発表したスピードスケートの郄木美帆選手が自身最後の大会に挑みました。ミラノ・コルティナオリンピックで3つの銅メダルを獲得し日本女子最多の通算10個の五輪メダルを持つ郄木選手。7日にオランダで行われた世界選手権で郄木選手は2018年に男女通じて日本勢初制覇したオールラウンド部門(500m、1500m、3000m、5000m)に出場。500mでは37秒75でトップ、その約1時間後に出場した3000mでは4分03秒370で7