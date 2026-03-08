◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦する。全勝対決を前に大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にグラウンドで異例の3日連続となるフリー打撃に臨んだ。3セット打って計15スイングで柵越え9本。右中間上のの「KOWA」ビジョンに