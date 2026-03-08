「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）巨人・田中将がオープン戦２度目の登板で３回を１安打無失点の好投を繰り広げた。立ち上がり、先頭の近本には四球を与えたが、直球を主体に、打たせて取る投球で阪神打線を抑え込み、ＭＡＸは１４７キロを計測した。「結果として打者を抑えられてるってことは良かったと思います」と手応えを口にした。開幕カードで対戦する阪神戦は、昨年の公式戦での登板はなかった