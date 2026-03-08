8回、左中間に2ランを放つ中日・鵜飼＝マツダ中日の先発大野は5安打を許しながら、4回を無失点と要所を締めた。涌井も5回1失点と好投。鵜飼が2ランを放ち、外野の定位置獲得をアピールした。広島は新人の赤木が2回無安打無失点と好投し、中村奨が3安打をマークした。