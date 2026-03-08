◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）大関経験者で西前頭12枚目の朝乃山（32＝高砂部屋）は新入幕の西前頭13枚目・藤青雲（28＝藤島部屋）に押し出され、1月の初場所に続き、幕内復帰2場所目も黒星スタートとなった。右の相四つ。立ち合いで右をのぞかせたものの、相手の左おっつけで封じられた。たまらず引いたところを押し出された。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は