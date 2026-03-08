日本ハム先発の有原。3回途中2失点だった＝エスコンフィールド日本ハムは二回に2本のバント安打で得点を奪うなど、6者連続単打で3得点。小技が光った。オープン戦初登板の有原は制球に苦しみ、三回途中を4安打5四球で2失点。ロッテの西野は4回9安打4失点と踏ん張れなかった。