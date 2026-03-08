プロ雀士でモデルの岡田紗佳が8日、都内で『岡田紗佳2026年4月〜2027年3月カレンダー』イベントを開催した。【写真】表紙カットを手に…笑顔を浮かべる岡田紗佳お気に入りのカットについて「ファッションっぽい撮影でした。（写真を見ながら）なんて言ったらいいかわからない上着じゃないですか（笑）。ポージングとかも新鮮でした」とにっこり。出来栄えの点数については「いつものやつですね…卓上カレンダーが初めてだった