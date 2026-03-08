歌手倉木麻衣（43）が8日、都内で行われた国際女性デー啓発イベント「HAPPY WOMAN PROJECT」開会式に登場し、テーマソング「WE ARE HAPPY WOMAN」を披露した。今年で10周年を迎えるイベントに第1回から参加している。自分らしさをテーマにした同曲を「女性への応援歌」とし「10周年を機に、大事なみんなの思いが入ったこの曲を女性が輝ける場所や世界に発信し、広げていけたらいいな」。この日は、同じく第1回から参加している安倍