アメリカのトランプ大統領はイラン南部の女子学校で多数の児童らが死亡した攻撃について、アメリカ軍ではなく「イランの仕業だ」と主張しました。【映像】アメリカ兵6人の追悼式に参加するトランプ大統領らトランプ大統領「イランによる仕業だ。イランの兵器は非常に精度が低い。まったく正確性を欠いている。イランによる仕業だ」トランプ大統領は7日、メラニア夫人やバンス副大統領らとともに、イランの攻撃によってクウェー