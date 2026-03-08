「オープン戦、日本ハム５−４ロッテ」（８日、エスコンフィールド）日本ハムが九回に水谷のサヨナラ弾で白星を飾った。開幕４戦目の先発に内定している有原が先発し、三回途中４安打２失点。毎回の５四球を与え、制球に課題を残した。水野がセーフティースクイズなど３安打２打点１盗塁と存在感を示した。試合後、新庄監督は「コーチに聞いて！」とコメントした。ロッテは西野が４回４失点と不安が残った。