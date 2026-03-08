プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する“役満ボディー”の持ち主、（32）が8日、都内で行われた「岡田紗佳2026年度卓上カレンダー」発売記念イベントに出席した。初となる卓上カレンダーのお気に入りカットでは、見事に割れた腹筋を披露。だが、「特にトレーニングはしていない」という。「私、運動アレルギーを持っていて…」とすると、「昔、体育の時間で運動中に救急車に運ばれたぐらい本当に運動アレルギーなの