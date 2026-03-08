第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）でチーム史上最高の２位となった国学院大の前田康弘監督（４８）、新主将の野中恒亨（ひろみち、３年）、辻原輝（ひかる、３年）らが８日、スポンサーシップ契約を結んでいるライフネット生命の本社（東京・千代田区二番町）で、同社が主催した小中高生と保護者対象の「国学院大学陸上競技部一日特別入部」イベントに参加した。前田監督や選手は、競技や普段の生活に関する質問に対し、誠実に