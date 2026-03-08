横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝は３月８日、中山９Ｒ・湾岸Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２５００メートル）でマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）に騎乗して勝利を飾り、武豊騎手に続く史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成した。１年先輩の快挙に、武豊騎手は「まずはおめでとうございます。ひとつ先輩でずっと一緒に乗ってきているんでね。達成されておめでとうございます」と祝福。「こ